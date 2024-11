Kunstsammler Urs E. Schwarzenbach muss definitiv eine Busse von 4 Millionen Franken bezahlen. Er hatte zahlreiche Kunstwerke illegal in die Schweiz importiert. (Archivbild) Foto: WALTER BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Schwarzenbach hatte beim Import von Kunstwerken mehrfach Abgaben hinterzogen. So meldete er in 123 Fällen die Einfuhr von Werken gar nicht an und deklarierte in weiteren 27 Fällen einen zu tiefen Wert.

Dem Staat entgingen so gemäss Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) Einfuhrsteuern in der Höhe von rund 3,7 Millionen Franken. Das Urteil wurde bereits zwei Mal ans Bundesgericht weitergezogen und wieder nach Zürich zurückgeschickt. Der jüngste Entschied ist nun rechtskräftig. Schwarzenbach akzeptiert die Busse.