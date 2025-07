Die Tramhaltestelle Bahnhofquai/HB wird saniert. Die Arbeiten an den Gleisen führt zu grossen Einschränkungen. Ab Samstag fahren keine Trams und Busse mehr über die Bahnhofbrücke.

Ab jetzt gibts grosse Einschränkungen am Zürcher HB

1/4 Absperrungen und Baumaschinen – so sieht es seit Samstagmorgen am Zürcher HB aus. Foto: Leserreporter

Um vier Uhr morgens am Samstag begannen die Arbeiter ihr Werk an den Gleisen. Der ganze Verkehr am Zürcher HB ist ab jetzt eingeschränkt. Bis Ende Juli fahren keine Trams und Busse mehr über die Bahnhofbrücke und den Bahnhofquai. Autos, Velos und Fussgänger müssen ebenfalls mit Umwegen rechnen.

Hintergrund ist die Sanierung der Tramhaltestelle Bahnhofquai/HB. Die Haltestelle aus den 1950er-Jahren wird bis 2027 komplett saniert und hindernisfrei gestaltet.

Ersatzhaltestellen und verkürzte Strecken

Da die Gleise stark beansprucht wurden, lässt sie die Stadt im Knoten Bahnhofquai/Bahnhofbrücke sanieren. Die Haltestelle wird in der Zeit nicht bedient.

Für die Tramhaltestellen Bahnhofplatz/HB und Bahnhofstrasse/HB werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Mehrere Tram- und Buslinien fahren auf verkürzten Strecken oder werden umgeleitet. Zwei Buslinien und elf Tramlinien sind betroffen.

Auch Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen

Autos müssen in den nächsten Wochen Umwege in Kauf nehmen. Auch für sie ist der Weg vom Central über die Bahnhofbrücke unterbrochen. Fussgängerinnen und Fussgänger können immerhin noch die südliche Seite der Brücke Richtung Central überqueren. Velos werden um die Baustelle geführt.