Der beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz wird ab 2026 von einem neuen Betreiber geführt. Nach zehn Jahren muss das «Wienachtsdorf» weichen, um Platz für ein spektakuläres neues Konzept mit einem gigantischen, begehbaren Adventskranz zu machen.

Zürcher Stadtrat vergibt Weihnachtsmarkt-Konzession an Future Events GmbH mit «Bellevue Noël»

Der Zürcher Stadtrat hat entschieden: Die Rahmenbewilligung für das seit 2015 stattfindende «Wienachtsdorf» läuft Ende 2025 aus und wird nicht verlängert. Nach einer Neuausschreibung mit fünf eingereichten Gesuchen erhält die Future Events GmbH mit ihrem Konzept «Bellevue Noël» den Zuschlag, wie die Stadt Zürich in einer Medienmitteilung bekannt gab.

Ein Beratungsgremium, das sich aus Vertretern des Quartiers, von Zürich Tourismus, des schweizerischen Marktverbands und der Stadt zusammensetzte, beurteilte die Konzepte nach klaren inhaltlichen und gestalterischen Kriterien. Gefragt war ein überzeugendes Gesamtkonzept mit spezifischem Thema, das eine hohe Aufenthaltsqualität gewährleistet und das Umfeld des prominenten Sechseläutenplatzes berücksichtigt.

Ikonischer 50-Meter-Kranz als Herzstück

Das Konzept «Bellevue Noël» der Future Events GmbH hob sich laut Stadtrat deutlich von den anderen Bewerbungen ab, wie es weiter heisst. Das Herzstück des neuen Marktes soll ein ikonischer Adventskranz mit einem Durchmesser von 50 Metern werden. Dieser Kranz soll nicht nur eine beeindruckende Optik bieten, sondern auch begehbar sein und eine Plattform in fünf Metern Höhe umfassen, die den Besuchern eine neue Perspektive auf den Markt ermöglicht.

Zusätzlich setzt das neue Konzept auf starke Botschaften: Mit einem sonntäglichen Kerzenritual sollen die Werte Gemeinschaft, Hoffnung, Frieden und Freude zelebriert werden. Die Stadt verspricht sich davon ein grosses Potenzial für ein Alleinstellungsmerkmal.

Nachhaltigkeit gab den Ausschlag

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Vergabe war das Thema Nachhaltigkeit. Die Veranstalter mussten ein Konzept für Mehrwegtassen und Mehrweggeschirr sowie zur Bekämpfung von Food Waste vorlegen. Auch hier konnte das Gesuch von Future Events überzeugen. Zudem wurde Wert auf einen ausgewogenen Mix aus weihnachtlichen Waren sowie Essens- und Getränkeangeboten mit nachhaltiger Ausrichtung gelegt.

Die Stadt Zürich würdigt in ihrer Mitteilung die Verdienste der bisherigen Betreiber des «Wienachtsdorfs», das sich über die Jahre zu einem beliebten Anziehungspunkt entwickelt und wesentlich zur Etablierung Zürichs als Weihnachtsmarkt-Destination beigetragen hat. Dennoch wird die Ära nach der letzten Saison 2025 enden, um Platz für das visionäre «Bellevue Noël» zu machen, das ab 2026 die Besucher auf dem Sechseläutenplatz empfangen soll.