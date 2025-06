Wasserrohrbruch in Zürich Video zeigt unbefahrbare Gleise

In Zürich kam es am Pfingstmontag zu einem massiven Wasserrohrbruch an der Pfingstweidstrasse. Eine 60 Jahre alte Leitung platzte und setzte 5,4 Millionen Liter Wasser frei. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Publiziert: 13:43 Uhr | Aktualisiert: 13:45 Uhr