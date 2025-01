Was soll erlaubt sein? Zürcher Regierung soll Lehrpersonen KI-Einordnung liefern

Künstliche Intelligenz ist längst in den Zürcher Klassenzimmern angekommen. Doch was soll erlaubt sein, wo ist Vorsicht geboten? Der Kantonsrat hat deshalb am Montag den Regierungsrat beauftragt, dazu Antworten zu liefern.

Publiziert: vor 22 Minuten