Zwei junge Männer verunfallen mit Sportwagen – festgenommen!

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Polizei hat nach einem Selbstunfall in Volketswil am Samstagabend zwei junge Männer festgenommen. Es besteht der Verdacht auf ein Raserdelikt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Augenzeugen meldeten der Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend einen Unfall an der Zentralstrasse in Volketswil ZH. Der Verursacher des Unfalls sei umgehend von der Unfallstelle weggefahren, hiess es weiter. Kurze Zeit später meldete sich ein am Unfall beteiligter Mann ebenfalls bei der Kantonspolizei. Die bereits ausgerückte Patrouille traf auf zwei junge Männer mit einem beschädigten Auto.

Aufgrund des Spurenbildes und Aussagen von Zeugen geht die Polizei davon aus, dass das Auto mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Der Sportwagen fuhr über einen erhöhten Randstein auf das Trottoir und stiess mit dem Holzpfosten einer Rabatte zusammen.

Bei dem Unfall wurden weder die Fahrzeuginsassen noch die an der Bushaltestelle wartenden Personen verletzt. Die beiden Beteiligten, ein 22-jähriger Italiener und ein gleichaltriger Schweizer, wurden festgenommen und auf einen Polizeiposten gebracht. Der mutmassliche Lenker wird wegen des Verdachts ein Raserdelikt begangen zu haben, der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.