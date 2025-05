Wem gehört dieser Ring? Die Polizei fand ihn per Zufall im Zürichsee. Foto: stadtpolizei zürich

Darum gehts Silberring im Zürichsee gefunden, Polizei sucht Besitzer

Spekulationen über Herkunft: Ritualobjekt oder verlorenes Liebessymbol

Wasserschutzpolizei entdeckte Ring während eines Tauchtrainings

Johannes Hillig Redaktor News

Wie kam dieser Ring in den Zürichsee? Eine zerbrochene Liebe? Fiel er einem Verliebten aus der Tasche, bevor er den Ring seiner Liebsten schenken konnte? Genau das will die Stadtpolizei Zürich wissen.

«Während einem Tauchtraining hat unsere Wasserschutzpolizei einen Silberring mit auffälligen Stoffschleifen daran entdeckt», schreibt die Stadtpolizei Zürich auf Instagram. Den genauen Fundort gibt die Behörde nicht preis. «Denn diese Info möchten wir gerne von der Person hören oder lesen, die ihn vielleicht verloren hat.»

«Gollums Schatz?»

Der oder diejenige, die etwas zu dem Ring weiss, soll sich bitte melden. In den Kommentaren wird gerätselt, wie der Ring wohl in den See kam. «Sieht nach gewollt aus. Er sollte im See bleiben als Ritualsgegenstand? Wie die Wunschmünzen oder so», schreibt eine Dame auf Instagram. Die Polizei antwortet prompt: «Das ist möglich – wir wissen es aber nicht. Und falls ihn tatsächlich jemand vermissen sollte, wäre es schade, wenn wir ihn einfach im See zurückgelassen hätten.»

Ein anderer Kommentar stellt die nicht ganz ernst gemeinte Frage: «Gollums Schatz?» In der Trilogie «Der Herr der Ringe» haben Gollum und ein spezieller Ring eine besondere Beziehung. Die Polizei nimmt es mit Humor und antwortet: «Wir hoffen nicht, Mordor wäre nicht gerade um die Ecke von Zürich.» In der Buchreihe wird der Ring in das Reich Mordor gebracht, weil er dort vom Herrscher Sauron geschaffen wurde und auch nur dort zerstört werden kann.