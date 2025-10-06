Am Samstagabend griffen Unbekannte während des FCZ-Fanmarsches ein Begleitfahrzeug der Stadtpolizei Zürich an und beschädigten es. Verletzt wurde niemand.

1/5 Bei dem Angriff ging die Heckscheibe kaputt. Foto: Stadtpolizei Zürich

Janine Enderli Redaktorin News

Im Rahmen des Zürcher Fussballderbys GC Zürich gegen den FC Zürich fanden vor dem Spiel die beiden Fanmärsche statt. Wie üblich sorgten unter anderem Begleitfahrzeuge der Verkehrspolizei der Stadtpolizei Zürich dafür, dass die Märsche ungehindert zum Stadion gelangen konnten, wie es in einem Communiqué heisst.

Kurz vor 18.30 Uhr, während des FCZ-Marsches, rannten plötzlich mehrere Personen, die FCZ-Fanjacken trugen, aus einer Seitengasse zum rund 100 Meter vorausfahrenden Polizeifahrzeug.

Mit einem Nothammer schlugen sie auf den Streifenwagen ein und zertrümmerten die Heckscheibe sowie zwei Seitenscheiben des Fahrzeugs. Danach flüchteten sie unerkannt. Die beiden Polizisten im Fahrzeug blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen.