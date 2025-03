Staatsanwalt fordert Verwahrung für 29-Jährigen

Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Bezirksgericht in Hinwil ZH eine 18-jährige Freiheitsstrafe sowie die Verwahrung für einen 29-jährigen Rumänen gefordert. Dem Mann werden zwei brutale Vergewaltigungen vorgeworfen.

Ein 29-jähriger Rumäne muss sich am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Hinwil verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwei Vergewaltigungen vor und fordert seine Verwahrung. (Symbolbild) Foto: Melanie Duchene

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zusätzlich zur Freiheitsstrafe und der Verwahrung forderte der zuständige Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Donnerstagmorgen einen 15-jährigen Landesverweis für den Beschuldigten.

Der 29-jährige Mann bestätigte während seiner Befragung bereits früher gemachte Geständnisse. Er habe schlimme Taten begangen, die ihm sehr leid täten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im August 2022 in Wetzikon ZH eine 23-jährige Frau vergewaltigt und geschlagen zu haben. Im Februar 2023 vergewaltigte er in einem Waldstück bei Wädenswil ZH eine 63-jährige Frau. Er wurde noch am selben Tag verhaftet.