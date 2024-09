Volksschule Zürcher Kantonsrat will «Poldis» bis zu drei Jahre anstellen

Die sogenannten «Poldis», also Personen ohne Lehrdiplom, sollen künftig bis zu drei Jahre in der gleichen Zürcher Schule arbeiten dürfen. Der Kantonsrat hat am Montag einen entsprechenden Vorstoss von Grünen, FDP, GLP und AL vorläufig unterstützt.