Einem Schweizer wurden zwei Hunde aus seiner Wohnung in Schlieren gestohlen. Die Täterschaft erpresste ihn auf eine Million Franken. Es kam zu Verhaftungen, die Vierbeiner tauchten in Polen wieder auf.

1/4 Bei den Hunden handelt es sich um Bolonkas. (Symbolbild) Foto: Getty Images/EyeEm

Fabrice Obrist Redaktor News

Als ein 59-jähriger Schweizer am vergangenen Montag nach Hause kam, traf ihn der Schock. Statt auf seine zwei Hunde der Rasse Bolonka, fand der Mann in seiner Wohnung in Schlieren ein Erpressungsschreiben vor. Eine Million Franken forderten die Täter darin für die Freilassung der Vierbeiner.

Der Mann alarmierte noch am gleichen Abend die Kantonspolizei Zürich. Diese nahm daraufhin gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat die Ermittlungen auf. Am Donnerstag konnten die Beamten dann einen Erfolg verbuchen: Ein Norweger (30), der gerade das Land verlassen wollte, konnte am Flughafen verhaftet werden.

Hunde in Polen wieder aufgetaucht

Zu einer weiteren Verhaftung kam es in Polen. Dort verhafteten die polnischen Kollegen noch am Mittwoch einen 38-jährigen Mann, der in die Erpressung involviert sein soll. Die Beamten konnten zudem die beiden Hunde in Sicherheit bringen.

Wie der Norweger in Verbindung zur Entwendung der Hunde und der Erpressung steht, schreibt die Zürcher Kantonspolizei in ihrer Mitteilung nicht. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Für die weiteren Ermittlungen gegen den Polen sind die polnischen Behörden nun zuständig. Der Schweizer konnte seine beiden Bolonkas in Polen wieder in seine Arme nehmen. Bolonkas sind rund 25 Zentimeter kleine Hunde, die ursprünglich in Russland gehalten wurden.