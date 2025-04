Vier Schlafzimmer, eigener Indoor-Pool Rundgang in der Luxus-Wohnung mitten in Zürich

Diese Wohnung in Zürich protzt nur so von Luxus. Die Wohnung liegt mitten im Herzen Zürichs, verfügt über eine riesige Dachterrasse, einen Indoor-Pool und vier Schlafzimmer. Doch der Preis hat es in sich. Eine Wohnungsmiete kostet stolze 26’565 Franken.

