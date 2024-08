Dieses Merkblatt richtete die Stadt Uster an die Bevölkerung.

Trinkwasserproblem im Raum Uster: Weil in den Gebieten Riedikon, Niederuster, Werrikon und Nänikon eine bakteriologische Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt wurde, wendet sich die Stadt Uster am Donnerstagabend in einem dringenden Aufruf an die Bevölkerung.

«Derzeit wird davon abgeraten, im betroffenen Gebiet Leitungswasser zu trinken», heisst es in einer Mitteilung. Die Stadt rät der Bevölkerung zu folgenden Massnahmen:

Leitungswasser nicht trinken und nicht für die Einnahme von Medikamenten oder für das

Zähneputzen verwenden. Leitungswasser nicht zur Herstellung oder Behandlung von Lebensmitteln verwenden

(z. B. Salat waschen oder Anrühren von Kindernahrung). Leitungswasser nicht zur Reinigung von Lebensmittelgefässen verwenden

Wasser vor Gebrauch abkochen

Um Trinkwasser zu gewinnen, lässt sich das Leitungswasser aber abkochen. Im Weiteren verweist die Stadt auf Mineralwasser als Alternative. Die Vorsichtsmassnahmen gelten bis zur Entwarnung durch Energie Uster. Den Grund der Verunreinigung nannten die Stadtbehörden nicht. Weitere Informationen stellten sie für Freitag in Aussicht.