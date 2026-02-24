Vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren griffen vergangenes Wochenende in Marthalen ZH mehrere junge Männer an. Vier Opfer wurden verletzt, eines musste ins Spital. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest, drei sind in Jugendhaft.

Vier Jugendliche griffen in Marthalen vier junge Männer an, Verletzte gemeldet

Zwei Verdächtige sofort festgenommen, zwei weitere nach Ermittlungen gefasst

Zwei Verdächtige sofort festgenommen, zwei weitere nach Ermittlungen gefasst

Die Täter sind 14 bis 16 Jahre alt, drei in Jugendhaft

Drei bis vier Täter haben in der Nacht auf Samstag im Bezirk Andelfingen ZH eine Gruppe junger Männer tätlich angegriffen. Die Kantonspolizei Zürich hat vier jugendliche Tatverdächtige festgenommen.

Die Patrouillen rückten um zirka 23.30 Uhr nach Marthalen aus, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Vor Ort trafen sie auf vier verletzte junge Männer. Während einer der Verletzten mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren wurde, begaben sich die anderen drei Männer selbständig ins Spital.

Drei in Jugendhaft – vierte frei

Die Kantonspolizei leitete umgehend die Fahndung ein und konnte zwei jugendliche Tatverdächtige festnehmen. Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen konnten laut Kantonspolizei am darauffolgenden Tag zwei weitere Jugendliche festgenommen werden. Zudem meldeten sich im Verlauf des Sonntags weitere Geschädigte, die ebenfalls angegriffen worden seien.

Die Tatverdächtigen seien vier Schweizer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Drei von ihnen wurden der Jugendanwaltschaft zugeführt. Der vierte Jugendliche wurde inzwischen aus dem Gewahrsam entlassen.