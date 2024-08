18-Jähriger landet bei Flucht vor Polizei mit Auto im Bach

Ein 18-jähriger Autofahrer versuchte am Sonntag, vor der Polizei zu flüchten. Doch die Aktion ging nach hinten los: Das Auto landete im Bach. Leservideos zeigen das Drama.

1/5 Hier wird ein Beifahrer eines flüchtigen Autos festgenommen.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag in Basserdorf ZH ab. Wie die Kantonspolizei mitteilt, fiel einer Patrouille ein Auto auf, in dem zwei Personen sassen. Die Polizisten folgten dem Auto.

Als der Lenker dies bemerkte, drückte er aufs Gaspedal und fuhr mit massiv erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bahnhof. Die Polizei fuhr dem 18-jährigen Serben und seinem 21-jährigen Schweizer Beifahrer mit Blaulicht hinterher.

Auto kracht in Bach – Lenker haut ab

Kurz vor einer Kurve bog der 18-Jährige plötzlich abrupt auf eine Strasse ab, aus der ein anderes Auto hinausfahren wollte. Daraufhin raste das Fluchtauto durch ein Brückengeländer und landete im Auenbach. Leservideos zeigen, wie der silberne Wagen im Bach feststeckt.

Der unbekannte Autolenker konnte zunächst per Fuss flüchten. Sein Beifahrer wurde indes direkt am Unfallort verhaftet. Auf Blick-Leservideos ist zu erkennen, wie er von Polizisten auf dem Boden sichergestellt wird.

Nach intensiven Ermittlungen konnte schliesslich auch der Lenker im Verlaufe des Nachmittags verhaftet werden. Der 18-Jährige wurde demnach an seinem Wohnort festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verfügt er lediglich über einen Lernfahrausweis.

Polizei sucht Zeugen

Beide Männer wurden inzwischen zur polizeilichen Befragung auf die Polizeistation gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker eine Blut- und Urinentnahme an, dessen Ergebnisse die Behörde aber noch nicht mitgeteilt hat.

Um die genauen Unfallumstände zu klären, sucht die Polizei zudem Zeugen. Es werden demnach Personen gesucht. Personen, die Angaben zum Unfall oder den Insassen machen können, sollen sich per 058 648 48 48 mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung setzen.