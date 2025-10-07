Im Zürcher Oberland kam es am späten Abend zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein «psychisch auffälliger Mann» verhaftet wurde. Anwohner berichten von einer versuchten Geiselnahme einer Frau und Kindern. Der Einsatz endete um 21.30 Uhr, Details folgen.

Im Zürcher Oberland bei Oetwil am See kam es am späten Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein «psychisch auffälliger Mann» wurde verhaftet. Foto: zVg

Darum gehts Polizeieinsatz in Oetwil am See ZH: Psychisch auffälliger Mann verhaftet

Anwohner berichten von versuchter Geiselnahme einer Frau und Kindern

Einsatz um 21.30 Uhr beendet, Details folgen in baldiger Medienmitteilung

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

In Oetwil am See ZH kam es am späteren Abend zu einem Polizeieinsatz. Uniformierte konnten einen «psychisch auffälligen Mann» verhaften. Das bestätigte Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, gegenüber Blick.

Anwohnern zufolge habe es sich um eine versuchte Geiselnahme von einer Frau und Kindern gehandelt.

Der Einsatz konnte um 21.30 Uhr beendet werden. Surber wollte ein Familiendrama zunächst nicht betätigen. Details folgen in einer baldigen Medienmitteilung.

+++ Update folgt