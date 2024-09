Die 81-jährige Marina Wagner wird seit Sonntagmorgen ab ihrem Wohnort in Zollikon ZH vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Frau wurde zuletzt am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr an ihrem Wohnort in Zollikon ZH gesehen. Sie verliess die Wohnung zu Fuss und wird seither vermisst.

Signalement: Marina Wagner ist circa 155 cm gross, von normaler Statur und hat hellbraune, schulterlange Haare. Sie trug zuletzt eine hellbraune Lederjacke, ein weisses Oberteil, eine hellblaue Faltenhose und grüne Schuhe. Sie ist Brillenträgerin. Die Vermisste ist stark dement. Es wird um schonendes Anhalten gebeten.



Personen die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.