Ein Autofahrer hat in Illnau ein 10-jähriges Mädchen auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Das Kind wurde verletzt und ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt zur Unfallursache.

Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Illnau auf der Höhe eines Fussgängerstreifens angefahren. Foto: Kapo ZH

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in Illnau ein Kind auf der Höhe eines Fussgängerstreifens angefahren. Das 10-jährige Mädchen wurde dabei unbestimmt verletzt.

Das Mädchen musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich nach 18 Uhr auf der Bisikonerstrasse. Um die Unfallursache abzuklären, laufen noch Ermittlungen.