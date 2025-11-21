Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Illnau auf der Höhe eines Fussgängerstreifens angefahren.
Foto: Kapo ZH
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in Illnau ein Kind auf der Höhe eines Fussgängerstreifens angefahren. Das 10-jährige Mädchen wurde dabei unbestimmt verletzt.
Das Mädchen musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich nach 18 Uhr auf der Bisikonerstrasse. Um die Unfallursache abzuklären, laufen noch Ermittlungen.