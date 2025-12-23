Passanten haben am Mittwochnachmittag in der Stadt Zürich eine ältere Frau verletzt am Boden liegend gefunden. Was ihr zugestossen ist, ist unklar.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Frau, die am 27. November auf dem Trottoir der Überlandstrasse 385 im Kreis 12 schwer verletzt aufgefunden worden war, ist vergangenen Samstag im Spital verstorben. Dies teilte die Stadtpolizei Zürich mit.

Die Frau war im November kurz nach 16 Uhr der Polizei gemeldet worden. Passanten betreuten sie bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Sie wies erhebliche Verletzungen auf und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Spital gebracht. Die Umstände, unter denen sie sich verletzte, waren zunächst unklar; eine Kollision mit einem Fahrzeug konnte nicht ausgeschlossen werden.

Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Todesursache werden durch die Stadtpolizei Zürich gemeinsam mit dem Institut für Rechtsmedizin Zürich und der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt.