Eine 85-jährige Frau ist Mitte November in Zürich von einem Tram erfasst und schwer verletzt worden. Nun ist die Frau im Spital verstorben.

Darum gehts Seniorin von Cobra-Tram in Zürich erfasst und verletzt

Unfall ereignete sich nahe der Verzweigung mit der Mainaustrasse

Am 15. November ereignete sich in Zürich ein schwerer Tramunfall. Eine 85-Jährige wurde von einem Cobra-Tram der Linie 4 beim Überqueren der Seefeldstrasse erfasst und musste mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Die 85-Jährige ist am Montagmorgen, 1. Dezember 2025, im Spital leider ihren Verletzungen erlegen, wie die Stadtpolizei mitteilt.