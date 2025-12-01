DE
Kollision in Zürich
Frau (†85) wird in Zürich von Tram erfasst – im Spital verstorben

Eine 85-jährige Frau ist Mitte November in Zürich von einem Tram erfasst und schwer verletzt worden. Nun ist die Frau im Spital verstorben.
01.12.2025
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Von einem Tram dieses Typs wurde die 85-jährige Frau am Samstagnachmittag erfasst. (Archivbild)
Darum gehts

  • Seniorin von Cobra-Tram in Zürich erfasst und verletzt
  • Unfall ereignete sich nahe der Verzweigung mit der Mainaustrasse
  • Seniorin wurde ins Spital gebracht, nun ist sie verstorben
Keystone-SDA

Am 15. November ereignete sich in Zürich ein schwerer Tramunfall. Eine 85-Jährige wurde von einem Cobra-Tram der Linie 4 beim Überqueren der Seefeldstrasse erfasst und musste mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden. 

Die 85-Jährige ist am Montagmorgen, 1. Dezember 2025, im Spital leider ihren Verletzungen erlegen, wie die Stadtpolizei mitteilt. 

