Darum gehts
- Seniorin von Cobra-Tram in Zürich erfasst und verletzt
- Unfall ereignete sich nahe der Verzweigung mit der Mainaustrasse
- Seniorin wurde ins Spital gebracht, nun ist sie verstorben
Am 15. November ereignete sich in Zürich ein schwerer Tramunfall. Eine 85-Jährige wurde von einem Cobra-Tram der Linie 4 beim Überqueren der Seefeldstrasse erfasst und musste mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden.
Die 85-Jährige ist am Montagmorgen, 1. Dezember 2025, im Spital leider ihren Verletzungen erlegen, wie die Stadtpolizei mitteilt.