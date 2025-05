E-Trottifahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Zürich schwer

Bei einem Selbstunfall in der Stadt Zürich hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Donnerstagabend schwer verletzt. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Ein 62-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend in Zürich nach einem Selbstunfall mit einem E-Scooter in kritischem Zustand ins Spital gebracht. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 62-jährige Mann war am Donnerstag kurz nach 22 Uhr mit seinem E-Scooter am Kohlendreieck in Richtung Hohlstrasse unterwegs, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.