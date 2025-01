Person auf Brücke sorgt für vierstündigen Einsatz in Winterthur

Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht

Die Kantonspolizei Zürich musste am Mittwochabend wegen einer psychisch auffälligen Person an einen Autobahnabschnitt der A1 bei Winterthur ausrücken. Foto: BRK News

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein vierstündiger Polizeieinsatz hat am Mittwochabend in Winterthur ZH zur Sperrung eines Abschnitts der Autobahn A1 geführt. Eine Person war auf einer Autobahnüberführung über das Geländer geklettert, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schrieb.

Damit habe sie sich und weitere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, hiess es weiter. Die Rettungskräfte sperrten die A1 zwischen Winterthur-Töss und Ohringen sowie die Auwiesenstrasse im Bereich der Brücke.

Vierstündige Verhandlung

Polizisten der Kantonspolizei Zürich nahmen laut Mitteilung Kontakt mit der Person auf. Mit Unterstützung der Verhandlungsgruppe habe die Person nach rund vier Stunden dazu bewegt werden können, das Geländer wieder zu überqueren.

Die Person sei laut Polizeiangaben in professionelle Betreuung übergeben worden. Die Strassen konnten kurz nach Mitternacht wieder für den Verkehr freigegeben werden. Neben der Kantonspolizei Zürich waren die Stadtpolizei Winterthur sowie Feuerwehr und Rettungsdienst von Schutz und Intervention Winterthur im Einsatz.