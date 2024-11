Zürcher Gemeinderat gegen fixe Abstellplätze für E-Trottis

Der Zürcher Gemeinderat hält wild auf Trottoirs abgestellte E-Trottis für ein Ärgernis - spezielle Abstellflächen für die Gefährte sieht er aber nicht als Lösung an. Er hat am Mittwochabend zwei ähnliche Postulate abgelehnt.

Manchmal stören E-Trottis - der Zürcher Gemeinderat hat sich aber gegen spezielle Abstellflächen für die Fahrzeuge ausgesprochen. (Symbolbild)

Die Zunahme an E-Scootern in der Stadt sei grundsätzlich zu begrüssen, da sie umweltfreundlich und leise seien sowie wenig Platz benötigten, sagte Walter Anken (SVP). «Mühsam ist aber, dass immer mehr dieser Fahrzeuge auf Trottoirs und in Parks herumliegen und den Fussgängern den Weg versperren.»

Und David Ondraschek (Mitte) verwies darauf, dass E-Trottis auf dem Trottoir abgestellt werden dürften, wenn für den Fussverkehr ein mindestens 1,5 Meter breiter Raum bleibe. «Diese Vorgabe ist zwar technisch klar, doch kaum kontrollierbar.»

Beide Parteien regten deshalb in Postulaten spezielle Parkflächen für E-Scooter an. Die Verleihfirmen sollten gebüsst werden, wenn ihre Nutzer die Gefährte an einem unbewilligten Ort abstellen.

Die SVP verlangte in ihrem Vorstoss, dass Trotti-Plätze bei Veloabstellplätzen, aber sicher nicht auf Kosten von Autoparkplätzen erstellt werden sollten. Die Mitte regte offener an, dass spezielle Flächen entlang des ÖV-Netzes zur Verfügung gestellt werden sollten.

Auch wenn eine Mehrheit der weiteren Rednerinnen und Redner die wild abgestellten E-Trottis als Ärgernis bezeichnete, wurden die beiden Postulate doch mit 34 zu 83 sowie 42 zu 74 Stimmen abgelehnt.

Fixe Abstellflächen würden gerade die Vorteile der Verleih-Scooter zunichte machen, hielt unter anderem Reis Luzhnica (SP) fest. Diese seien ja für die paar letzten Meter eines Weges gedacht - etwa in Quartiere, die weniger gut erschlossen sind.

Die Annahme der Postulate würden einem faktischen Verbot der Verleih-Trottis gleichkommen, sagte Martina Zürcher (FDP). Denn falls man die Fahrzeuge nur noch an den ÖV-Haltestellen ausleihen könnte, dann bräuchte es sie ja nicht - dann könnte man auch gleich Bus und Tram nehmen.