Zwei Ukrainer bedrohen und attackieren Polizisten

Am Donnerstag wurden eine Ukrainerin und ein Ukrainer von der Stadtpolizei Winterthur festgenommen. Sie hatten sich bei einer Kontrolle in Folge eines aus dem Ruder gelaufenen Streits daneben benommen.

Verhaftungen in Winterthur

Ein Ukrainer wurde am Donnerstag verhaftet.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor nach 0.30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung über einen Streit zwischen mehreren Personen in einem Lokal ein. Die sofort ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf zwei am Streit beteiligte, verletzte Personen.

Diese zogen sich leichte Verletzungen zu, als die beiden, streitenden Frauen mit Gläsern um sich warfen. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich diese aber bereits vom Ort der Auseinandersetzung entfernt.

Ukrainer greift Polizisten an

Wenig später konnte eine der beteiligten Damen, eine Ukrainerin (27), gefunden werden. Bei der Kontrolle wurde diese zunehmend aggressiv und renitent gegenüber den Einsatzkräften und musste in der Folge verhaftet werden.

Gegen sie wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte rapportiert. Ein am ganzen Geschehen unbeteiligter Ukrainer (33) störte die Polizeikontrolle massiv, griff die Polizisten tätlich an und wurde folglich ebenfalls verhaftet. Auch er wird dementsprechend zur Anzeige gebracht.