Eine Frau aus Obfelden ZH alarmierte am Samstag die Polizei, nachdem sie einen mutmasslichen Kriminellen auf ihrer Überwachungskamera entdeckt hatte. Ein Somalier wurde später mit gestohlenen Gegenständen festgenommen.

Darum gehts Frau aus Obfelden ZH meldet Einbruchversuch in ihr Auto am Samstag

Polizei fand Somalier (30) mit Diebesgut in einem Auto

Verdächtiger wird wegen Diebstahl und illegalem Aufenthalt angezeigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag gegen 2 Uhr meldete sich eine Frau aus Obfelden über den Notruf bei der Kantonspolizei Zürich und teilte mit, dass sie auf ihrer Überwachungskamera eine Person sehen konnte, die versuchte, in ihr Fahrzeug einzubrechen.

Die ausgerückten Polizeipatrouillen konnten anschliessend einige Strassen weiter einen Somalier (30) in einem Auto sitzend feststellen. «Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass sich der abgewiesene und illegal anwesende Somalier unerlaubt Zugang zum Auto verschafft hat und dieses nach Wertgegenständen durchsuchte», schildert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Ebenfalls stellten die Polizisten beim Mann diverse Wertgegenstände fest, die als Diebesgut identifiziert werden konnten.

Der Mann wurde verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung auf einen Polizeiposten gebracht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl aus Fahrzeugen sowie dem illegalen Aufenthalt in der Schweiz zur Anzeige gebracht.