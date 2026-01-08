Am Donnerstagabend musste die Stadtpolizei Zürich mit einem Grossaufgebot in den Kreis 4 ausrücken. Eine Person soll randaliert haben. Die Beamten konnten den Verdächtigen festnehmen.

Darum gehts Polizei in Zürich Kreis 4 verhaftet randalierende Person mit Grossaufgebot

Rammbock und Strassensperrung bei Einsatz, niemand wurde verletzt

Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützten Polizei bei der Aktion

Spektakulärer Polizeieinsatz im Stadtzürcher Kreis 4. Wegen einer randalierenden Person mussten die Beamten mit einem Grossaufgebot an die Kanzleistrasse ausrücken. Laut einer Leserreporterin vor Ort soll die Polizei sogar einen Rammbock eingesetzt haben. Die Kanzleistrasse war während des Einsatzes abgesperrt.

Die Polizei konnte einen Verdächtigen verhaften. «Die Person wurde arretiert und auf die Wache mitgenommen», bestätigt Polizeisprecher Marc Surber gegenüber Blick. Verletzt wurde niemand. Zur Unterstützung der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Das bestätigt Schutz und Rettung Zürich gegenüber Blick.