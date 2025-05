Das Gebäude der Winterthurer Stadtpolizei und die nähere Umgebung wurden wegen eines verdächtigen Gegenstandes abgesperrt, teilt die Polizei am Montag mit.

1/4 Eine Frau meldete einen verdächtigen Gegenstand unter ihrem Auto. (Archivbild) Foto: Stadtpolizei Winterthur

Angela Rosser Journalistin News

Eine Frau meldete auf der Polizeiwache an der Obermühlestrasse in Winterthur am frühen Montagnachmittag einen verdächtigen Gegenstand unter ihrem Fahrzeug. Aufgrund der unklaren Situation wurde das Gebiet rund um die Obermühlestrasse grossräumig abgesperrt, teilt die Polizei mit.

Auch das Gebäude der Stadtpolizei sowie das Hauptgebäude von Schutz & Intervention Winterthur an der Zeughausstrasse 60 wurden abgesperrt, heisst es weiter. Die Polizei bittet die Bevölkerung, das Gebiet grossräumig zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Vor Ort sind Spezialisten im Einsatz, teilt die Poliezi mit.

++Update folgt++