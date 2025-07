Kantonspolizei Zürich verhaftet Goldhändler in Horgen

Ein Goldhändler wurde am Mittwoch von der Kantonspolizei Zürich verhaftet. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch in Horgen einen Goldhändler verhaftet. Sie verdächtigt den Deutschen (32) des gewerbsmässigen Betrugs. Auf den Mann stiessen die Polizisten bei der Kontrolle einer Goldankaufveranstaltung in einem Horgener Hotel, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag schrieb.

Während der Veranstaltung beobachteten die Polizisten ein Gespräch zwischen einem Schweizer (74) und dem Goldhändler. Später stellte sich heraus, dass der Deutsche dem Senior Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken abkaufte und ihm dafür 3000 Franken zahlte. Für die Veranstaltung war mit Verkaufsflyern geworben worden.

Der Deutsche war unter anderem für den Goldankauf in der Schweiz nicht registriert und nutzte keine vorgeschriebene geeichte Waage. In einem Auto und mehren Hotelzimmern stellte die Polizei mehrere tausend Franken sowie mehrere hundert Gramm Goldschmuck sicher.