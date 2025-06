Ursache unklar 37-Jährige bei Brand in Opfikon schwer verletzt

Eine 37-Jährige hat am Montagabend beim Brand in einem Haus in Opfikon schwere Verbrennungen erlitten. Die Ursache für den Brand im 2. Untergeschoss ist noch unklar.

Publiziert: 14:03 Uhr | Aktualisiert: 14:05 Uhr