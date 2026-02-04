Auf der A1 bei Hagenbuch kam es am Mittwoch frühmorgens zu einer Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen. Ein Auto geriet in Brand. Drei Personen wurden verletzt, die Autobahn Richtung Zürich blieb bis 7.45 Uhr gesperrt.

Darum gehts Drei Autos kollidierten am 4. Februar auf der A1 bei Hagenbuch

Ein Auto geriet in Brand und wurde von Einsatzkräften gelöscht

Auf der A1 zwischen Matzingen TG und Attikon ZH bei Hagenbuch ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Notruf ging um 4.40 Uhr bei der Kantonspolizei Zürich ein.

Wie die Kapo Zürich gegenüber Blick bestätigt, waren drei Fahrzeuge in eine Auffahrkollision verwickelt. Bei dem Unfall geriet eines der Autos in Brand. Ein Leserreporter-Video zeigt das brennende Fahrzeug. Der Augenzeuge sagt gegenüber Blick: «Nach dem Löschen des Autos konnten wir passieren.»

Drei Personen wurden beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und mussten durch die Einsatzkräfte betreut werden. Neben der Polizei standen Krankenwagen im Einsatz.

Die Autobahn A1 in Richtung Zürich blieb bis 7.45 Uhr gesperrt.