Unfall am Mittwochmorgen:Leservideo zeigt Auto in Vollbrand

Unfall zwischen Matzingen TG und Attikon ZH
Auto brennt auf A1 nach Auffahrkollision – drei Personen verletzt

Auf der A1 bei Hagenbuch kam es am Mittwoch frühmorgens zu einer Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen. Ein Auto geriet in Brand. Drei Personen wurden verletzt, die Autobahn Richtung Zürich blieb bis 7.45 Uhr gesperrt.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Auf der A1 bei Hagenbuch kam es am Mittwoch frühmorgens zu einer Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Drei Autos kollidierten am 4. Februar auf der A1 bei Hagenbuch
  • Ein Auto geriet in Brand und wurde von Einsatzkräften gelöscht
  • Die A1 Richtung Zürich war bis 7.45 Uhr gesperrt
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Auf der A1 zwischen Matzingen TG und Attikon ZH bei Hagenbuch ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Notruf ging um 4.40 Uhr bei der Kantonspolizei Zürich ein.

Wie die Kapo Zürich gegenüber Blick bestätigt, waren drei Fahrzeuge in eine Auffahrkollision verwickelt. Bei dem Unfall geriet eines der Autos in Brand. Ein Leserreporter-Video zeigt das brennende Fahrzeug. Der Augenzeuge sagt gegenüber Blick: «Nach dem Löschen des Autos konnten wir passieren.»

Drei Personen wurden beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und mussten durch die Einsatzkräfte betreut werden. Neben der Polizei standen Krankenwagen im Einsatz.

Die Autobahn A1 in Richtung Zürich blieb bis 7.45 Uhr gesperrt.

