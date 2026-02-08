Laut einem Leserreporter ereignete sich am Bahnhof Fehraltorf ZH ein schwerer Unfall.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Am Bahnhof Fehraltorf ereignete sich in der Nacht auf Sonntag offenbar ein gravierender Vorfall. Wie ein Leser gegenüber Blick berichtete, sei eine Person auf dem Gleis 1 um etwa 00:40 durch einen Stromschlag schwer verletzt worden.

Ein Helikopter der Rega sei beim Bahnhof gelandet und auch die Polizei sei vor Ort, so der Leser. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Polizeieinsatz, ohne genauere Angaben zu machen. Sie kündigte eine Medienmitteilung für Sonntagmorgen an.

Um was für einen Vorfall es sich gehandelt hat, blieb deshalb zunächst unklar.