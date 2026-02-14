DE
Unfall mit Güterzug
Person stirbt im Bahnhof Regensdorf ZH

Am frühen Samstagmorgen lag jemand in Regensdorf unter einem Güterzug. Laut Polizei ist die Person verstorben.
Publiziert: vor 15 Minuten
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Forensiker und weitere Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen im Bahnhof Regensdorf.
Foto: Leserreporter
Gabriel KnupferRedaktor News

Tödlicher Unfall im Bahnhof Regensdorf. Wie ein Leser gegenüber Blick berichtete, lag in der Nacht auf Samstag eine Person unter einem Güterzug. «Als ich um 3:50 Uhr aus dem Zug ausstieg, war die Polizei bereits präsent», so der Leser.

Seine Bilder zeigen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. An der Unfallstelle hat die Kriminaltechnik ein Zelt aufgebaut. Gegenüber Blick bestätigte die Kantonspolizei den Einsatz. Eine Person sei gestorben. Es habe sich um einen Unfall gehandelt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

+++ Mehr folgt +++

