Unfall in Zürich
Tram kracht in Lastwagen – Chauffeur eingeklemmt

Schwerer Unfall in Zürich: Am Montag kollidierte ein Cobra-Tram auf der Limmattalstrasse mit einem Lastwagen. Der Tramchauffeur wurde eingeklemmt und verletzt.
Publiziert: 18:57 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
1/5
Die Kollision war heftig.
Foto: BRK News

  • Tram kollidierte am Montag in Zürich mit Lastwagen, Fahrer verletzt
  • Tram sprang aus den Schienen, Sachschaden über 100'000 Franken
  • Unfallursache unbekannt, Fahrtenschreiber wird ausgewertet
Johannes Hillig, Redaktor News

Die Bilder sind übel aus. Die Front ist kaputt. Die Scheibe zersplittert. Am Montag kollidierte ein Cobra-Tram gegen 13.45 Uhr auf der Limmattalstrasse im Kreis 10 mit einem Lastwagen. Der Tramchauffeur wurde durch die Wucht des Aufpralls im Führerstand eingeklemmt und verletzt, wie BRK News berichtet.

Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich war mit vor Ort und befreite den Mann, indem sie den Fahrersitz zurückschob. Mit Beinverletzungen wurde der Chauffeur nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.

Tramverkehr vorübergehend eingestellt

Die Kollision war heftig: Das Tram sprang aus den Schienen und musste später wieder aufgegleist werden. Der Sachschaden wird auf mehrere 100'000 Franken geschätzt. Warum die Tram und der Lastwagen zusammenstiessen, ist noch unklar. Der Fahrtenschreiber des Trams wird derzeit ausgewertet, um den Unfallhergang zu klären.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der unfalltechnische Dienst, mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Zürich sowie Rettungs- und Notarzteinsatzfahrzeuge von Schutz & Rettung Zürich. Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Zürich unterstützten ebenfalls. Die betroffene Tramlinie wurde vorübergehend in beide Richtungen eingestellt.

