Schwerer Unfall in Zürich: Am Montag kollidierte ein Cobra-Tram auf der Limmattalstrasse mit einem Lastwagen. Der Tramchauffeur wurde eingeklemmt und verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tram kollidierte am Montag in Zürich mit Lastwagen, Fahrer verletzt

Tram sprang aus den Schienen, Sachschaden über 100'000 Franken

Unfallursache unbekannt, Fahrtenschreiber wird ausgewertet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Die Bilder sind übel aus. Die Front ist kaputt. Die Scheibe zersplittert. Am Montag kollidierte ein Cobra-Tram gegen 13.45 Uhr auf der Limmattalstrasse im Kreis 10 mit einem Lastwagen. Der Tramchauffeur wurde durch die Wucht des Aufpralls im Führerstand eingeklemmt und verletzt, wie BRK News berichtet.

Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich war mit vor Ort und befreite den Mann, indem sie den Fahrersitz zurückschob. Mit Beinverletzungen wurde der Chauffeur nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.

Tramverkehr vorübergehend eingestellt

Die Kollision war heftig: Das Tram sprang aus den Schienen und musste später wieder aufgegleist werden. Der Sachschaden wird auf mehrere 100'000 Franken geschätzt. Warum die Tram und der Lastwagen zusammenstiessen, ist noch unklar. Der Fahrtenschreiber des Trams wird derzeit ausgewertet, um den Unfallhergang zu klären.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der unfalltechnische Dienst, mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Zürich sowie Rettungs- und Notarzteinsatzfahrzeuge von Schutz & Rettung Zürich. Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Zürich unterstützten ebenfalls. Die betroffene Tramlinie wurde vorübergehend in beide Richtungen eingestellt.