Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei fuhr das Flexity-Tram der Linie 13 auf der Limmatstrasse stadtauswärts. (Archivbild) Foto: Sven Thomann

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Mittwochabend ist an der Limmatstrasse in Zürich ein 81-jähriger Fussgänger von einem Tram angefahren worden. Der Mann wurde schwer verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr. Der 81-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. Zudem stürzte wegen der eingeleiteten Vollbremsung eine Passagierin im Tram. Die 68-Jährige wurde zur Überprüfung in ein Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei fuhr das Flexity-Tram der Linie 13 auf der Limmatstrasse stadtauswärts. Kurz vor der Haltestelle Quellenstrasse kam es zur Kollision zwischen dem Tram und dem Mann, der die Limmatstrasse im Bereich des Fussgängerstreifens überqueren wollte.