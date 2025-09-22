Ein 19-jähriger Schweizer verlor am Sonntag in Zürich die Kontrolle über seinen Porsche Boxster. Das Fahrzeug überschlug sich, der Fahrer wurde verletzt.

Hier auf der Katzenschwanzstrasse passierte der Unfall. Foto: GoogleMaps

Darum gehts 19-jähriger Schweizer verlor Kontrolle über Porsche Boxster und überschlug sich

Fahrer leicht bis mittelschwer verletzt und festgenommen, Raserdelikt-Verdacht

Ein Schweizer (19) war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach 0:30 Uhr, mit einem grauen Porsche Boxster auf der Katzenschwanzstrasse stadtauswärts unterwegs.

In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, schleuderte zurück auf die rechte Fahrbahn und das Fahrzeug überschlug sich im angrenzenden Wiesland, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilt.

Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht bis mittelschwer und musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden. Er wurde im Anschluss an die medizinische Behandlung festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt eröffnet.