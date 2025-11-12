Ein Lastwagen kollidierte am Mittwoch in Volketswil mit einem Bub. Das Kind wurde unbestimmt verletzt.

1/4 Der Bub wahr augenscheinlich mit einem Trotti unterwegs. Foto: BRK News

Darum gehts Lastwagen erfasst Bub beim Überqueren der Strasse in Volketswil ZH

Care-Team unterstützte Lastwagenchauffeur und Auskunftspersonen nach dem Unfall

6-jähriger Bub mit Kickboard verletzt, Abschnitt einseitig gesperrt

Janine Enderli Redaktorin News

In Volketswil ZH ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen erfasste einen Bub, als dieser die Strasse überqueren wollte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. «Gegen 8.15 Uhr fuhr ein Lastwagenchauffeur auf der Zentralstrasse in Richtung Zentrum. Beim Fussgängerstreifen vor dem Kreisel beim Schulhaus, hielt er an und liess mehrere Kinder die Strasse überqueren. Als ein 6-jähriger Bub mit einem Kickboard ebenfalls noch den Fussgängerstreifen überqueren wollte, kam es aus bisher nicht geklärten Gründen zur Kollision mit dem anfahrenden Lastwagen», heisst es im Communiqué.

Der Bub stürzte und wurde dabei verletzt. Er musste mit noch unbestimmten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Der 58-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Für die Betreuung des Chauffeurs und der Auskunftspersonen kam das Care-Team der Kantonspolizei Zürich zum Einsatz.

Care-Team kommt zum Einsatz

Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Zentralstrasse einseitig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, die Gemeindepolizei Volketswil, das Forensische Institut Zürich (FOR), die Feuerwehr Volketswil, der Rettungsdienst des Spitals Uster sowie ein Notarzt des Spitals Bülach im Einsatz.