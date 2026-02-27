Schwerer Unfall in Uitikon-Waldegg: Eine 63-jährige Frau wurde am Donnerstag gegen 16.25 Uhr auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt, weshalb es zum Zusammenstoss kam.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fussgängerin in Uitikon-Waldegg auf Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt

Unfallursache unklar, Ermittlungen durch Kantonspolizei Zürich und Staatsanwaltschaft

Verkehr für zweieinhalb Stunden wechselseitig geführt

Daniel Macher Redaktor News

In Uitikon-Waldegg hat sich am Donnerstagabend ein heftiger Unfall ereignet: Eine 63-jährige Frau wurde beim Überqueren der Birmensdorferstrasse auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der 79-jährige Fahrer war gegen 16.25 Uhr unterwegs, als es kurz nach der Einmündung Stallikerstrasse zum Zusammenstoss kam. Warum es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar – die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Spital Limmattal gebracht. Wegen des Unfalls musste der Verkehr rund zweieinhalb Stunden wechselseitig geführt werden.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch die Feuerwehr Uitikon-Waldegg, Rettungsdienst und Notarzt.