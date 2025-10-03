Darum gehts
- Töfffahrer bei Kollision mit Lieferwagen in Seuzach ZH schwer verletzt
- Unfallhergang wird von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersucht
- Ohringerstrasse war für mehrere Stunden gesperrt, fünf Einsatzkräfte vor Ort
Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen am Donnerstagabend in Seuzach ZH ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr war der 42-jährige Mann auf der Ohringerstrasse in Richtung Seuzach unterwegs. Zur gleichen Zeit bog ein 53-jähriger Lieferwagenlenker von rechts in die Ohringerstrasse ein. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Der Töfflenker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Lieferwagenlenker sowie seine Mitfahrenden blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Ohringerstrasse blieb für mehrere Stunden gesperrt. Zusammen mit der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft, die Rettungsflugwacht REGA, der Rettungsdienst Winterthur und die Feuerwehr Seuzach im Einsatz.