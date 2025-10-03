Bei einem schweren Unfall in Seuzach ZH kollidierte am Donnerstagabend ein Motorrad mit einem Lieferwagen. Der 42-jährige Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und musste per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen am Donnerstagabend in Seuzach ZH ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr war der 42-jährige Mann auf der Ohringerstrasse in Richtung Seuzach unterwegs. Zur gleichen Zeit bog ein 53-jähriger Lieferwagenlenker von rechts in die Ohringerstrasse ein. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Töfflenker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Lieferwagenlenker sowie seine Mitfahrenden blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Ohringerstrasse blieb für mehrere Stunden gesperrt. Zusammen mit der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft, die Rettungsflugwacht REGA, der Rettungsdienst Winterthur und die Feuerwehr Seuzach im Einsatz.