In Saland ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein 84-jähriger Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Die Rega brachte die vier Verletzte ins Spital.

Unfall in Saland ZH

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vier Personen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Saland (Gemeinde Bauma ZH) zum Teil schwer verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Ein 84-jähriger Autofahrer war in einer leichten Linkskurve aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem sich zwei Personen befanden. Ein Lieferwagenfahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des einen Unfallautos.

Der 84-Jährige und die 61-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Rega flog sie ins Spital. Der zweite Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Chauffeur des Lieferwagens wurde zur medizinischen Kontrolle ins Spital gebracht.