Auf der Thurgauerstrasse in Opfikon ZH ist ein Pöstler mit seinem dreirädrigen Fahrzeug am Donnerstag gegen ein Lichtsignal gefahren. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pöstler (18) kollidiert in Zürich mit Lichtsignal und verletzt sich schwer

Unfall ereignete sich auf Trottoir der Thurgauerstrasse in Opfikon ZH um 13.45 Uhr

Kantonspolizei Zürich ermittelt Ursache, Rettung ins Spital Bülach

Marian Nadler Redaktor News

Was war da denn los? Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte ein Pöstler (18) am Donnerstag gegen 13.45 Uhr mit einem Lichtsignal, als er mit seinem dreirädrigen Kleinmotorfahrzeug auf dem Trottoir neben der Thurgauerstrasse fuhr. Durch die Kollision zog er sich schwere Verletzungen zu und der Rettungsdienst Spital Bülach musste ihn in ein Spital bringen. So schreibt es die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Vor Ort unterstützte die Gemeindepolizei Dietlikon die Kantonspolizei.