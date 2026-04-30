Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Pöstler (18) kollidiert in Zürich mit Lichtsignal und verletzt sich schwer
- Unfall ereignete sich auf Trottoir der Thurgauerstrasse in Opfikon ZH um 13.45 Uhr
- Kantonspolizei Zürich ermittelt Ursache, Rettung ins Spital Bülach
Marian NadlerRedaktor News
Was war da denn los? Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte ein Pöstler (18) am Donnerstag gegen 13.45 Uhr mit einem Lichtsignal, als er mit seinem dreirädrigen Kleinmotorfahrzeug auf dem Trottoir neben der Thurgauerstrasse fuhr. Durch die Kollision zog er sich schwere Verletzungen zu und der Rettungsdienst Spital Bülach musste ihn in ein Spital bringen. So schreibt es die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.
Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Vor Ort unterstützte die Gemeindepolizei Dietlikon die Kantonspolizei.