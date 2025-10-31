Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend in Meilen ein Kind verletzt worden.

Der Bub musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 18 Uhr fuhr am Freitag eine 53-jährige Autofahrerin in Meilen ZH auf der Alten Landstrasse Richtung Herrliberg, als von rechts aus der Haltenstrasse ein Kind mit dem Fahrrad in die Strasse einfuhr.

Dabei kam es zur Kollision des 10-jährigen Velofahrers mit dem Auto. Beim Unfall wurde der Bub unbestimmt verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Schutz & Rettung Zürich sowie Notarzt mit dem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden.

Strasse gesperrt

Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland.

Wegen des Verkehrsunfalls musste die Alte Landstrasse im Bereich der Unfallstelle bis etwa um 21 Uhr gesperrt werden. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich stand die Kommunalpolizei Meilen im Einsatz.