Am frühen Dienstagmorgen ist ein 59-jähriger Velofahrer in Kleinandelfingen ZH bei einem Unfall verstorben. Auf einem Radweg kollidierte er mit einem Findling am Wegrand.

Kollision mit Findling führte trotz Rettungsmassnahmen zu tödlichen Verletzungen

Gegen 5.40 Uhr am Dienstagmorgen war ein Velofahrer (†59) mit seinem E-Bike auf dem Radweg parallel zur Schaffhauserstrasse Richtung Kleinandelfingen ZH unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte er bei der Verzweigung Heuweg/Schaffhauserstrasse mit dem am Rand des Grünstreifens platzierten Findling und stürzte, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich am Dienstag.

Der 59-Jährige zog sich beim Unfall schwerste Verletzungen zu und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen an der Unfallstelle. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst, ein Notarzt des Spitals Winterthur, Firstresponder, die Feuerwehr Andelfingen, die zuständige Staatsanwältin sowie ein privates Bestattungsinstitut im Einsatz.