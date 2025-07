Unfall in Illnau ZH Rennvelofahrer kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Rennvelofahrer ist am Sonntagnachmittag in Illnau der Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter transportierte den 44-Jährigen in ein Spital.

Publiziert: vor 34 Minuten