Bei einem schweren Motorradunfall in der Nähe von Winterthur wurden zwei Fahrer verletzt. Ein 61-jähriger Deutscher kollidierte mit einem 18-jährigen Schweizer. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Foto: kapo zürich

Darum gehts Zwei Motorradfahrer kollidieren in Hofstetten, beide verletzt ins Spital gebracht

Unfallhergang wird von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und Staatsanwaltschaft untersucht

Strassen für mehrere Stunden gesperrt, Feuerwehr richtete Umleitung ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 18.40 Uhr am Samstag bog ein Motorradfahrer (61) in einer Gruppe von vier deutschen Motorrädern bei der Einmündung Rietbachstrasse – Kollbrunnerstrasse von Hofstetten her Richtung Winterthur in die Kollbrunnerstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem 18-jährigen Töfffahrer, der auf der Kollbrunnerstrasse von Winterthur Richtung Elgg unterwegs war.

Durch die Kollision wurden der 61-Jährige schwer und der 18-Jährige unbestimmt verletzt und mussten mit einem Rettungshelikopter und einem Rettungswagen in Spitäler gebracht werden.

Strasse für mehrere Stunden gesperrt

Der genaue Unfallhergang wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

Wegen des Unfalls mussten die Rietbachstrasse und die Kollbrunnerstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.



