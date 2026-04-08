Ein Militärfahrzeug verunfallte am Mittwochnachmittag auf dem Betzholzkreisel in Hinwil ZH. Vier Rekruten wurden verletzt, ein Rega-Helikopter war im Einsatz. Die Unfallursache wird untersucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Militärfahrzeug-Unfall in Hinwil ZH am Mittwochnachmittag, vier Rekruten verletzt

Ein geschütztes Mannschaftstransportfahrzeug (GMTF) war allein am Unfall beteiligt

Rettungshelikopter der Rega im Einsatz, vier Rekruten ins Spital gebracht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag verunfallte ein Militärfahrzeug in Hinwil ZH, wie der «Zürcher Oberländer» berichtet. Vier Rekruten wurden verletzt und ins Spital gebracht. Auch ein Rettungshelikopter der Rega kam zum Einsatz.

Der Unfall ereignete sich auf dem Hinwiler Betzholzkreisel. Stefan Hofer, Mediensprecher bei der Armee, erklärte gegenüber der Zeitung, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um ein GMTF, ein geschütztes Mannschaftstransportfahrzeug, handelt. Andere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall involviert gewesen.

Die Hintergründe des Unfalls werden ermittelt. Der Unfall führte zu mehreren Strassensperrungen und Staus in der Region.