Darum gehts
- Mann nach E-Scooter-Unfall von Auto überrollt und verstorben
- Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und werten Spuren aus
- Kempttalstrasse für mehrere Stunden gesperrt, 6 Einsatzkräfte vor Ort
Ein 57-jähriger Mann fuhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Kempttalstrasse Richtung Hinwil, als er aus bisher unbekannten Gründen stürzte und auf der durch einen Grünstreifen abgetrennten Strasse zu liegen kam.
Kurz nach 1.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Kempttalstrasse Richtung Fehraltorf, welcher den Mann am Boden übersah und diesen überrollte. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle.
Kempttalstrasse für mehrere Stunden gesperrt
Vor Ort sicherten die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich Spuren, die im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ausgewertet werden.
Wegen des Unfalls musste die Kempttalstrasse im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.