In Fehraltorf kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein 57-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte auf die Strasse und wurde von einem Auto überrollt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Mann stürzt mit E-Scooter und wird von Auto überollt – tot

Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Foto: Kapo Zürich

Darum gehts Mann nach E-Scooter-Unfall von Auto überrollt und verstorben

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und werten Spuren aus

Johannes Hillig Redaktor News

Ein 57-jähriger Mann fuhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Kempttalstrasse Richtung Hinwil, als er aus bisher unbekannten Gründen stürzte und auf der durch einen Grünstreifen abgetrennten Strasse zu liegen kam.

Kurz nach 1.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Kempttalstrasse Richtung Fehraltorf, welcher den Mann am Boden übersah und diesen überrollte. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Kempttalstrasse für mehrere Stunden gesperrt

Vor Ort sicherten die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich Spuren, die im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ausgewertet werden.

Wegen des Unfalls musste die Kempttalstrasse im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.