Motorradfahrer kollidiert mit Traktor – tot

Am Dienstagabend ereignete sich ein tragischer Unfall in Dällikon ZH. Bei einer Kollision verlor ein Töfffahrer sein Leben.

In Dällikon ZH ereignete sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Unfall. Wie die Kantonspolizei erklärt, kam es zu einer Kollision zwischen einem Töff und einem Traktor. Beide Fahrzeuge seien in dieselbe Richtung unterwegs gewesen.

Der 59-jährige Motorradfahrer wollte gemäss der Polizei Autos sowie den Traktor überholen, wurde aber vom Traktor erfasst, als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Töfffahrer wurde nach der Kollision sofort reanimiert, verstarb aber trotzdessen noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer (38) blieb hingegen unverletzt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Spezialisten sicherten am Dienstagabend Spuren am Unfallort.