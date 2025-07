Unfall in Buch am Irchel ZH Mann (66) von Lieferwagen erfasst – schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen in Buch am Irchel. Ein Lieferwagenfahrer kollidierte mit einem Fussgänger, der dabei schwer verletzt wurde. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt zur Unfallursache.

