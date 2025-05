Ein 19-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall mit einem Postauto in Aesch ZH schwer verletzt. Die Kollision ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der, als der junge Mann aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

1/2 Das Auto wurde komplett demoliert. Foto: Kantonspolizei Zürich

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei einer Kollision mit einem Postauto hat sich am frühen Dienstagmorgen in Aesch ZH ein 19-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Der Autofahrer geriet aus noch ungeklärten Gründen auf der Schaffhauserstrasse in Aesch bei Neftenbach auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Dort stiess das Auto mit einem Postauto zusammen, welches in Richtung Henggart unterwegs war. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 0.30 Uhr.

Der Autofahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste während der medizinischen Erstversorgung durch Rettungssanitäter von der Feuerwehr befreit werden. Der 56-jährige Chauffeur des Postautos, welches ohne Passagiere auf dem Weg ins Depot war, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.