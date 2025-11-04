DE
Video zeigt die verunfallten Busse
Video zeigt Unfallstelle:Busse bei Kollision massiv beschädigt

Unfall im Zürcher Kreis 11
Kollision zweier Linienbusse – sieben Personen leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoss zweier Busse in Zürich wurden am Dienstag sieben Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich am Zehntenhausplatz, als ein Bus der Linie 62 in einen Bus der Linie 32 prallte. Die Stadtpolizei untersucht den genauen Hergang.
Publiziert: 16:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
In Zürich kollidierten zwei Linienbusse.
Foto: BRK News

  • Sieben Personen bei Kollision zweier Busse in Zürich verletzt
  • Unfall ereignete sich am Dienstag beim Zehntenhausplatz
  • Sechs Verletzte wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht
Daniel MacherRedaktor News

Bei einer Kollision zwischen zwei Bussen sind am Dienstag sieben Personen verletzt worden. Sechs von ihnen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. 

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.15 Uhr beim Zehntenhausplatz. Auf der Kreuzung Zehntenhausstrasse/ Wehntalerstrasse prallte ein Bus der Linie 62 in einen Bus der Linie 32. An beiden Bussen entstand Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang wird von der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Für eine umfassende Spurensicherung war der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich vor Ort.


