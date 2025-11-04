Bei einem Zusammenstoss zweier Busse in Zürich wurden am Dienstag sieben Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich am Zehntenhausplatz, als ein Bus der Linie 62 in einen Bus der Linie 32 prallte. Die Stadtpolizei untersucht den genauen Hergang.

Daniel Macher Redaktor News

Bei einer Kollision zwischen zwei Bussen sind am Dienstag sieben Personen verletzt worden. Sechs von ihnen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.15 Uhr beim Zehntenhausplatz. Auf der Kreuzung Zehntenhausstrasse/ Wehntalerstrasse prallte ein Bus der Linie 62 in einen Bus der Linie 32. An beiden Bussen entstand Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang wird von der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Für eine umfassende Spurensicherung war der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich vor Ort.



